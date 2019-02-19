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У МОЗ пояснили про медичну таємницю

У МОЗ пояснили про медичну таємницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що потрібно знати пацієнту про медичну таємницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони України.

“Під визначення медичної таємниці підпадають абсолютно усі аспекти, котрі стосуються здоров’я пацієнта. Лікар, медсестра, будь-який інший медичний працівник чи інші особи, яким у зв’язку з виконанням їх професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, не має права розголошувати як медичну, так і немедичну інформацію про стан здоров’я людини. Такі особи не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків”, — йдеться у повідомленні.

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Медичною таємницею є: факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою; стан здоров’я людини; діагноз; обставини, що передували захворюванню або спровокували його; функціональні особливості організму; шкідливі звички, особливості психіки, майновий стан,інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта.

На роботі чи на навчанні не мають права вимагати деталізовану інформацію про стан вашого здоров’я (відповідно до ст. 286 ЦК України).

“МОЗ України ініціювало важливі зміни, що чітко окреслюють права підлітків у сфері охороні здоров’я. Зокрема, планується, що з 16 років підлітки матимуть право на таємницю про стан свого здоров’я: батьки матимуть право на доступ до медичної інформації лише за згодою підлітків”, — додали у МОЗ.

Лікар може порушити медичну таємницю лише тоді, коли це шкодить суспільству або може мати серйозні наслідки для оточення пацієнта.

Порушення лікарської таємниці є зловживанням права на інформацію, що тягне цивільно-правову відповідальність.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляна Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, крім виключних повноважень Міністра як члена Кабінету Міністрів України.

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