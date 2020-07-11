В Минздраве объяснили причину перехода на электронный больничный
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Министерство здравоохранения решило перейти на электронный больничный из-за удобства как для врачей, так и для пациентов. Кроме того, такой больничный уменьшает фальсификации и нарушения. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Электронный больничный — это удобно как для пациента, так и для врача, и это должно быть в программе реформирования медицины, переход на удобный инструмент. Я даже не говорю о расходовании средств ежегодно, МЗ закупало эти листки нетрудоспособности более чем на 4 млн гривен. Сейчас мы вышли вместе с Пенсионным фондом на соответствующую модель, сейчас обратились к нашим больницам касательно тестирования этой модели, она будет заполняться на веб-ресурсах Пенсионного фонда, когда врач сразу может заполнить и с помощью электронной цифровой подписи подписать этот больничный”, — отметил он .
Так, по его словам, сейчас мы находимся в режиме тестирования и получения отзывов от наших больниц.
“Кроме того, это уменьшает фальсификации, нарушения в этой сфере, это нормальный мировой тренд в котором Украина точно должна находиться”, — добавил Степанов.
Как ранее сообщалось в УНН, Министерство здравоохранения планирует запустить пилотный проект электронных больничных с использованием интерфейса на сайте Пенсионного фонда.