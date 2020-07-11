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У МОЗ пояснили причину переходу на електронний лікарняний

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я вирішило перейти на електронний лікарняний через зручність як для лікарів, так і для пацієнтів. Окрім того, такий лікарняний зменшує фальсифікації та порушення. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Електронний лікарняний — це зручно як для пацієнта, так і для лікаря, і це повинно бути у програмі реформування медицини, перехід на зручний інструмент. Я навіть не говорю про витрачання коштів кожного року, МОЗ закуповувало ці листки непрацездатності більш ніж на 4 млн гривень. Зараз ми вийшли разом з Пенсійним фондом на відповідну модель, зараз звернулися до наших лікарень щодо тестування цієї моделі, вона буде заповнюватися на веб-ресурсах Пенсійного фонду, коли лікар відразу може заповнити і за допомогою електронного цифрового підпису підписати цей лікарняний”, — зазначив він.

Так, за його словами, зараз ми перебуваємо у режимі тестування і отримання відгуків від наших лікарень.

“Окрім того, це зменшує фальсифікації, порушення у цій сфері, це нормальний світовий тренд у якому Україна точно повинна перебувати”, — додав Степанов.

Як раніше повідомлялося в УНН, Міністерство охорони здоров’я планує запустити пілотний проект електронних лікарняних з використанням інтерфейсу на сайті Пенсійного фонду.

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