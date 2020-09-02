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В Минздраве сообщили о ситуации с распространением COVID-19 в регионах

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Министерстве здравоохранения предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением COVID-19, по состоянию на 2 сентября 2020 года: в 17 регионах заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения превышает допустимую на 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве сообщили о ситуации с распространением COVID-19 в регионах

В частности, это следующие регионы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области - 264,4 человека на 100 тыс. населения.

Отмечается, что наибольшее количество коек в учреждениях здравоохранения первой волны у Львовской области - 2585.

Самый высокий показатель охвата тестированием на COVID-19 - в городе Киеве (208,0 за последние 7 дней на 100 тыс. населения). Все остальные области соответствуют показателю в 24 теста на 100 тыс.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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