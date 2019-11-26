В Минздраве планируют сделать открытый список очереди на лечение за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения работать над тем, чтобы сделать открытой очередь на направление граждан Украины для лечения за границу. Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.
На вопрос журналиста, почему очередь на направление за границу закрыта и почему люди не знают свой порядковый номер в ней, Скалецкая ответила, что ее тоже интересует этот вопрос.
"Меня тоже заинтересовал этот вопрос - мы поднимали эту процедуру. Собственно, мы для того ее анализировали - чтобы изменить. Есть вопрос, почему эта очередь не может быть закодирована, но открыта, чтобы каждый знал свой код и видел как продвигается очередь. Мы будем работать (над тем - ред.), как сегодня это можно технически сделать, для того чтобы не было проблем узнать как, когда и какое решение принято", - сообщила министр.
Напомним, Скалецкая назвала услуги медучреждений, которые будут финансироваться государством по завышенным тарифам.