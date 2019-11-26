В Минздраве планируют сделать открытый список очереди на лечение за рубежом

На вопрос журналиста, почему очередь на направление за границу закрыта и почему люди не знают свой порядковый номер в ней, Скалецкая ответила, что ее тоже интересует этот вопрос.

"Меня тоже заинтересовал этот вопрос - мы поднимали эту процедуру. Собственно, мы для того ее анализировали - чтобы изменить. Есть вопрос, почему эта очередь не может быть закодирована, но открыта, чтобы каждый знал свой код и видел как продвигается очередь. Мы будем работать (над тем - ред.), как сегодня это можно технически сделать, для того чтобы не было проблем узнать как, когда и какое решение принято", - сообщила министр.

Напомним, Скалецкая назвала услуги медучреждений, которые будут финансироваться государством по завышенным тарифам.