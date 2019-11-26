У МОЗ планують зробити відкритий список черги на лікування за кордоном

На запитання журналіста, чому черга на направлення за кордон закрита та чому люди не знають свій порядковий номер у ній, Скалецька відповіла, що її теж цікавить це питання.

"Мене теж зацікавило це питання – ми підіймали цю процедуру. Власне, ми для того її аналізували – щоб змінити. Є питання, чому ця черга не може бути закодована, але відкрита, щоб кожен знав свій код і бачив як просувається черга. Ми будемо працювати (над тим - ред.), як сьогодні це можна технічно зробити, для того щоб не було проблем дізнатися як, коли і яке рішення прийнято", - повідомила міністр.

Нагадаємо, Скалецька назвала послуги медзакладів, що будуть фінансуватись державою по завищеним тарифам.