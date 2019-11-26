У МОЗ планують зробити відкритий список черги на лікування за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я працюватимуть над тим, щоб зробити відкритою чергу на направлення громадян України для лікування за кордон. Про це під час брифінгу повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.
На запитання журналіста, чому черга на направлення за кордон закрита та чому люди не знають свій порядковий номер у ній, Скалецька відповіла, що її теж цікавить це питання.
"Мене теж зацікавило це питання – ми підіймали цю процедуру. Власне, ми для того її аналізували – щоб змінити. Є питання, чому ця черга не може бути закодована, але відкрита, щоб кожен знав свій код і бачив як просувається черга. Ми будемо працювати (над тим - ред.), як сьогодні це можна технічно зробити, для того щоб не було проблем дізнатися як, коли і яке рішення прийнято", - повідомила міністр.
Нагадаємо, Скалецька назвала послуги медзакладів, що будуть фінансуватись державою по завищеним тарифам.