Скалецька назвала послуги медзакладів, що будуть фінансуватись державою по завищеним тарифам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) розповіли, які медичні послуги держава профінансує за завищеним тарифом. Про це сказала очільниця МОЗ Зоряна Скалецька в етері ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Пацієнти отримують 4 пріоритетні напрямки, які будуть профінансовані за підвищеним тарифом — це інсульти, інфаркти, пологи та неонатальна допомога (медичні послуги для новонароджених — ред)... плюс 6 видів діагностик, плюс амбулаторна, стаціонарна, хірургічна допомога”, — сказала Скалецька.
За її словами, наступного року, 72 мільйони гривень будуть розподілені через через контракти із закладами охорони здоров’я.
“Це великий крок в реформуванні, а з іншої сторони великий виклик для керівників закладів”, — сказала міністр.
Нагадаємо, вчора голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко подав у відставку.