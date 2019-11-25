Голова Національної служби здоров'я України подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров'я України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, а також розповів про причини свого рішення, передає УНН.
"Я сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров’я України. За власним бажанням. Сподіваюсь, найближчим часом Уряд її підтримає. Причина - у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я. І це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання", - написав Петренко.
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Також він додав, що більше поки коментувати своє рішення не буде.
"Але, далі буде. Не перемикайтесь…. I'll be back)", - написав Петренко.
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