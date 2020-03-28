В Минздраве поддерживают возобновление производства украинских аппаратов ИВЛ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85409 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100387 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102556 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101810 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109870 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98745 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104500 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106434 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131393 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Минздраве поддерживают возобновление производства украинских аппаратов ИВЛ

В Минздраве поддерживают возобновление производства украинских аппаратов ИВЛ

Киев  •  УНН

 • 20348 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения поддерживают производство собственных аппаратов ИВЛ, так как во время эпидемии и пандемии коронавируса в них возникает необходимость. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, что происходит, чтобы восстановить производство украинских аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.), нужно ли Украине собственное производство таких аппаратов, Ляшко отметил: "Я поддерживаю производство любых медицинских изделий".

"Если это будет восстанавливаться производство в Украине, поскольку отечественное производство - это гарантия успеха и гарантия наличия медизделий и лекарственных средств, поэтому мы только "за". Главное, чтобы все, что производилось, было надлежащего качества и обеспечивало эффективное оказание медицинской помощи больным украинцам. Как мы сейчас видим, есть проблема на глобальном уровне во время пандемии, эпидемии, достаточно тяжело сделать заказ даже при наличии ресурсов, это большие очереди на оборудование", - отметил он.

Напомним, Кулеба обратился к председателю МИД Нидерландов за помощью в закупке Украиной аппаратов ИВЛ.

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