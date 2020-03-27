Кулеба звернувся до глави МЗС Нідерландів сприяти в закупівлі Україною апаратів ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Під час телефонної розмови міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок обговорили актуальну ситуацію із боротьбою проти пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.
"Дмитро Кулеба звернувся до глави МЗС Нідерландів із проханням сприяти в закупівлі Україною апаратів штучної вентиляції легень“, - йдеться в повідомленні.
Також, Кулеба подякував колезі за допомогу, яку надають Нідерланди українським громадянам, що повертаються на Батьківщину транзитом через аеропорт міста Амстердам. Зі свого боку, Стеф Блок подякував Україні за сприяння у поверненні на Батьківщину групи нідерландських громадян.
Глава МЗС України відзначив важливість збереження в умовах пандемії торговельно-економічних зв’язків між країнами.
“Ми маємо не шкодувати зусиль задля збереження в умовах, що склалися, торгівлі між країнами, та мінімізації негативного впливу на наші економіки”, — зазначив Кулеба.
Окрім того, сторони наголосили на необхідності збереження міжнародного санкційного тиску на РФ доти, доки країна не припинить своїх агресивних протиправних дій та не повернеться у міжнародно-правове поле.
"Співрозмовники також відзначили чудовий рівень співпраці компетентних органів України і Нідерландів у справі щодо MH17", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) є в інфекційних відділеннях, стаціонарах та лікарнях, що перші прийматимуть хворих з коронавірусом. У перепрофільованих відділеннях інтенсивної терапії ж, загалом, близько 3,5 тисяч апаратів.