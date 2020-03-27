Кулеба призвал главу МИД Нидерландов содействовать в закупке Украиной аппаратов ИВЛ

КИЕВ. 27 марта. УНН. Во время телефонного разговора министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок обсудили актуальную ситуацию с борьбой против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.