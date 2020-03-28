У МОЗ підтримують відновлення виробництва українських апаратів ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я підтримують виробництво власних апаратів ШВЛ, оскільки під час епідемії та пандемії коронавірусу в них виникає потреба. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, що відбувається, щоб відновити виробництво українських апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легень - ред.), чи потрібно Україні власне виробництво таких апаратів, Ляшко зазначив: "Я підтримую виробництво будь-яких медичних виробів".
"Якщо це буде відновлюватися виробництво в Україні, оскільки вітчизняне виробництво - це гарантія успіху і гарантія наявності медвиробів і лікарських засобів, тому ми тільки "за". Головне, щоб все, що виготовлялося, було належної якості і забезпечувало ефективне надання медичної допомоги хворим українцям. Як ми зараз бачимо, є проблема на глобальному рівні під час пандемії, епідемії, досить тяжко зробити замовлення навіть при наявності ресурсів, це великі черги на обладнання", - зазначив він.
Нагадаємо, Кулеба звернувся до голови МЗС Нідерландів сприяти в закупівлі Україною апаратів ШВЛ.