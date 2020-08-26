В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

"Лидеры по количеству зарегистрированных случаев среди регионов за последние сутки: в Одесской области было зафиксировано 186 случаев, Тернопольская область - 181, Харьковская область - 177, Львовская область - 171, Черновицкая область - 170, Ивано-Франковская область - 167, Киевская область - 96, Киев - 95 случаев", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине на 8:50 26 августа зафиксировано уже более 110 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - на уровне предыдущих суток в 1,6 тысячи.