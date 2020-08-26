У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

“Лідери за кількістю зареєстрованих випадків серед регіонів за останню добу: в Одеській області було зафіксовано 186 випадків, Тернопільська область – 181, Харківська область – 177, Львівська область – 171, Чернівецька область – 170, Івано-Франківська область – 167, Київська область – 96, місто Київ – 95 випадків”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 26 серпня зафіксовано вже понад 110 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — на рівні попередньої доби у 1,6 тисячі.