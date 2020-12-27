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В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 17872 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях”, — написал министр.

Ситуация с распространением болезни по областям и в Киеве выглядит так:

• г. Киев — 107 204 случая;
• Винницкая область — 21 960 случаев;
• Волынская область — 32 429 случаев;
• Днепропетровская область — 56 893 случая;
• Донецкая область — 34 929 случаев;
• Житомирская область — 38 494 случая;
• Закарпатская область — 27 828 случаев;
• Запорожская область — 51703 случая;
• Ивано-Франковская область — 42 828 случаев;
• Киевская область — 57 331 случай;
• Кировоградская область — 8 225 случаев;
• Луганская область — 9 982 случая;
• Львовская область — 59 798 случаев;
• Николаевская область — 29 531 случай;
• Одесская область — 68 962 случая;
• Полтавская область — 34 600 случаев;
• Ровенская область — 40 295 случаев;
• Сумская область — 40 047 случаев;
• Тернопольская область — 33 452 случая;
• Харьковская область — 67 868 случаев;
• Херсонская область — 17 067 случаев;
• Хмельницкая область — 38 378 случаев;
• Черкасская область — 37 617 случаев;
• Черновицкая область — 39 422 случая;
• Черниговская область — 29 146 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровел 6 621 человек, госпитализированы — 1674 лица и зафиксировано 72 летальных случая. Всего с начала пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выписаны — 658 538 человек и зафиксировано 17 774 летальных случая.

Украинские Национальные Новости

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