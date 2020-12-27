У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях”, — написав міністр.

Ситуація з поширенням хвороби по областях та у Києві виглядає так:

• м. Київ — 107 204 випадки;

• Вінницька область — 21 960 випадків;

• Волинська область — 32 429 випадків;

• Дніпропетровська область — 56 893 випадки;

• Донецька область — 34 929 випадків;

• Житомирська область — 38 494 випадки;

• Закарпатська область — 27 828 випадків;

• Запорізька область — 51 703 випадки;

• Івано-Франківська область — 42 828 випадків;

• Київська область — 57 331 випадок;

• Кіровоградська область — 8 225 випадків;

• Луганська область — 9 982 випадки;

• Львівська область — 59 798 випадків;

• Миколаївська область — 29 531 випадок;

• Одеська область — 68 962 випадки;

• Полтавська область — 34 600 випадків;

• Рівненська область — 40 295 випадків;

• Сумська область — 40 047 випадків;

• Тернопільська область — 33 452 випадки;

• Харківська область — 67 868 випадків;

• Херсонська область — 17 067 випадків;

• Хмельницька область — 38 378 випадків;

• Черкаська область — 37 617 випадків;

• Чернівецька область — 39 422 випадки;

• Чернігівська область — 29 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало 6 621 людина, госпіталізовано —1 674 особи та зафіксовано 72 летальних випадки. Всього з початку пандемії в Україні захворіло 1 025 989 осіб, одужало —658 538 осіб та зафіксовано 17 774 летальних випадки.