В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Одесской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Харьковской области - 380, в городе Киеве - 315, в Тернопольской области - 226, Одесской области - 222, во Львовской области - 195, в Черновицкой области - 172, в Ивано Франковской области - 166", - отметил Степанов.
Также Степанов отметил, что в Харьковской области из 380 случаев 317 - это сам город Харьков, в Одесской области из 222 случаев 135 - это город Одесса. В Черновицкой области из 172 случаев 102 - это город Черновцы и в Львовской области из 195 случаев 89 - это город Львов.
Напомним, в Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.