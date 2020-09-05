У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Харківській, Тернопільській, Одеській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано: у Харківській області – 380, у місті Києві – 315, у Тернопільській області – 226, Одеській області – 222, у Львівській області – 195, у Чернівецькій області – 172, в Івано-Франківській області – 166", — зазначив Степанов.
Також Степанов зауважив, що у Харківській області з 380 випадків 317 – це саме місто Харків, в Одеській області з 222 випадків 135 – це місто Одеса. У Чернівецькій області зі 172 випадків 102 – це місто Чернівці й у Львівській області зі 195 випадків 89 – це місто Львів.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 5 вересня зафіксовано вже понад 133 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,8 тисячі.