В Минздраве назвали регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях", - сообщил министр.

Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:



Киев - 76750 (+1 374 за сутки)



Винницкая - 18271 (+283)



Волынская - 25465 (+344)



Днепропетровск - 42224 (+1 258)



Донецкая область - 24 595 (+420)



Житомирская - 31 183 (+553)



Закарпатская - 24 067 (+187)



Запорожская - 34 721 (+1 106)



Ивано-Франковск - 38588 (+508)



Киевская - 41415 (+988)



Кировоградская - 5888 (+187)



Луганская - 6726 (+116)



Львовская - 48819 (+675)



Николаевская - 20358 (+464)



Одесская - 49 131 (+1 211)



Полтавская - 24532 (+606)



Ровенская - 32702 (+479)



Сумская - 32080 (+896)



Тернопольская - 29007 (+334)



Харьковская - 58030 (+763)



Херсонская - 11398 (+311)



Хмельницкая - 31412 (+469)



Черкасская - 25 492 (+716)



Черновицкая - 34 710 (+278)



Черниговская - 20 327 (+605)



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в Украине 4 декабря зафиксировано уже 787 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели при этом - 397 809 человек, летальных случаев - 13 195.