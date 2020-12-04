В Минздраве назвали регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях - во всех четырех регионах по более тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях", - сообщил министр.
Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 76750 (+1 374 за сутки)
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- Винницкая - 18271 (+283)
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- Волынская - 25465 (+344)
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- Днепропетровск - 42224 (+1 258)
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- Донецкая область - 24 595 (+420)
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- Житомирская - 31 183 (+553)
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- Закарпатская - 24 067 (+187)
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- Запорожская - 34 721 (+1 106)
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- Ивано-Франковск - 38588 (+508)
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- Киевская - 41415 (+988)
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- Кировоградская - 5888 (+187)
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- Луганская - 6726 (+116)
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- Львовская - 48819 (+675)
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- Николаевская - 20358 (+464)
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- Одесская - 49 131 (+1 211)
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- Полтавская - 24532 (+606)
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- Ровенская - 32702 (+479)
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- Сумская - 32080 (+896)
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- Тернопольская - 29007 (+334)
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- Харьковская - 58030 (+763)
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- Херсонская - 11398 (+311)
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- Хмельницкая - 31412 (+469)
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- Черкасская - 25 492 (+716)
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- Черновицкая - 34 710 (+278)
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- Черниговская - 20 327 (+605)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине 4 декабря зафиксировано уже 787 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели при этом - 397 809 человек, летальных случаев - 13 195.