У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях - у всіх чотирьох регіонах по більше ніж тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях", - повідомив міністр.
Захворюваність по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 76 750 (+1 374 за добу)
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- Вінницька – 18 271 (+283)
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- Волинська – 25 465 (+344)
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- Дніпропетровська – 42 224 (+1 258)
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- Донецька область – 24 595 (+420)
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- Житомирська – 31 183 (+553)
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- Закарпатська – 24 067 (+187)
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- Запорізька – 34 721 (+1 106)
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- Івано-Франківська – 38 588 (+508)
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- Київська – 41 415 (+988)
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- Кіровоградська – 5 888 (+187)
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- Луганська – 6 726 (+116)
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- Львівська – 48 819 (+675)
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- Миколаївська – 20 358 (+464)
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- Одеська – 49 131 (+1 211)
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- Полтавська – 24 532 (+606)
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- Рівненська – 32 702 (+479)
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- Сумська – 32 080 (+896)
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- Тернопільська – 29 007 (+334)
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- Харківська – 58 030 (+763)
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- Херсонська – 11 398 (+311)
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- Хмельницька – 31 412 (+469)
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- Черкаська – 25 492 (+716)
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- Чернівецька – 34 710 (+278)
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- Чернігівська – 20 327 (+605)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, в Україні на 4 грудня зафіксовано вже 787 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало при цьому – 397 809 осіб, летальних випадків – 13 195.