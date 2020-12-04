У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях", - повідомив міністр.

Захворюваність по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 76 750 (+1 374 за добу)



Вінницька – 18 271 (+283)



Волинська – 25 465 (+344)



Дніпропетровська – 42 224 (+1 258)



Донецька область – 24 595 (+420)



Житомирська – 31 183 (+553)



Закарпатська – 24 067 (+187)



Запорізька – 34 721 (+1 106)



Івано-Франківська – 38 588 (+508)



Київська – 41 415 (+988)



Кіровоградська – 5 888 (+187)



Луганська – 6 726 (+116)



Львівська – 48 819 (+675)



Миколаївська – 20 358 (+464)



Одеська – 49 131 (+1 211)



Полтавська – 24 532 (+606)



Рівненська – 32 702 (+479)



Сумська – 32 080 (+896)



Тернопільська – 29 007 (+334)



Харківська – 58 030 (+763)



Херсонська – 11 398 (+311)



Хмельницька – 31 412 (+469)



Черкаська – 25 492 (+716)



Чернівецька – 34 710 (+278)



Чернігівська – 20 327 (+605)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на 4 грудня зафіксовано вже 787 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало при цьому – 397 809 осіб, летальних випадків – 13 195.