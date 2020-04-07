В Минздраве назвали показатели заболеваемости и летальности из-за коронавируса в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 3,5 на 100 тыс. населения Украины. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас показатель заболеваемости COVID-19 составляет 3,5 на 100 тыс. населения, показатель летальноси - 3,1", - сказал Ляшко.
По его словам, если посмотреть показатели летальности по сравнению с другими странами мира, то лучшая ситуация по летальности сегодня в Южной Корее и Германии - там показатель летальности не достигает 2. Но ситуация по летальных случаях в Италии и Испании является достаточно напряженной, в Испании - 12, в Италии - более 11 случаев.
Как сообщалось в УНН, в Украине на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные.