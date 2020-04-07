В Минздраве назвали показатели заболеваемости и летальности из-за коронавируса в Украине

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85347 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100373 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102542 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101797 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109852 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104496 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106433 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131392 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Минздраве назвали показатели заболеваемости и летальности из-за коронавируса в Украине

В Минздраве назвали показатели заболеваемости и летальности из-за коронавируса в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 3,5 на 100 тыс. населения Украины. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас показатель заболеваемости COVID-19 составляет 3,5 на 100 тыс. населения, показатель летальноси - 3,1", - сказал Ляшко.

По его словам, если посмотреть показатели летальности по сравнению с другими странами мира, то лучшая ситуация по летальности сегодня в Южной Корее и Германии - там показатель летальности не достигает 2. Но ситуация по летальных случаях в Италии и Испании является достаточно напряженной, в Испании - 12, в Италии - более 11 случаев.

Как сообщалось в УНН, в Украине на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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