У МОЗ назвали показники захворюваності та летальності через коронавірус в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Показник захворюваності на COVID-19 складає 3,5 на 100 тис. населення України. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Наразі показник захворюваності COVID-19 складає 3,5 на 100 тис. населення, показник летальносі – 3,1", - сказав Ляшко.
З його слів, якщо подивитись показники летальності в порівнянні з іншими країнами світу, то найкраща ситуація щодо летальності сьогодні в Південній Кореї і Німеччині – там показник летальності не досягає 2. Але ситуація щодо летальних випадків в Італії і Іспанії є досить напруженою, в Іспанії - 12, в Італії – більше 11 випадків.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні.