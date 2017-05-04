В Минздраве инициировали отказ от лекарств российского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. С предложением остановить поставку лекарств российского производства на украинский рынок обратилась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Кабинет министров Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
"Двойных стандартов быть не должно: страна, которая развязала войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении", - говорится в сообщении.
Под эти санкции попадут лекарства, которые можно заменить аналогами и не имеющих сертификатов качества стандарту GMP. Отмечается, что Минздрав не планирует останавливать поставки российских лекарств в одно мгновение и будет обеспечивать присутствие аналогов на рынке.
"Есть только несколько позиций, которые являются чувствительными для рынка лекарственных средств. Абсолютно полных заменителей для них нет, но другие препараты с другим химическим составом могут иметь идентичные показания и быть эффективными. Самые популярные российские препараты - это препараты симптоматического действия. Ведь среди них большая часть - препараты от гриппа, а эффективными от гриппа есть только с активным веществом Ozeltamivir (Тамифлю), утвержденные в международных протоколах", - сказала У.Супрун.
Кроме того, сообщается, что РФ потеряет к 30 млн долл из-за этого запрета.
По состоянию на 3 мая 2017 года в Украине зарегистрировано 12877 лекарственных средств.
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