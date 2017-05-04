У МОЗ ініціювали відмову від ліків російського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Із пропозицією зупинити поставку ліків російського виробництва на український ринок звернулась в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун до Кабінету міністрів України. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.
“Подвійних стандартів бути не повинно: країна, що розв’язала війну проти українського народу, не має права заробляти на нашому лікуванні”, — йдеться у повідомленні.
Під ці санкції потраплять ліки, які можна замінити аналогами та які не мають сертифікатів якості зі стандартом GMP. Зазначається, що МОЗ не планує зупиняти постачання російських ліків в одну мить та буде забезпечувати присутність аналогів на ринку.
“Є тільки декілька позицій, які є чутливими для ринку лікарських засобів. Абсолютно повних замін для них немає, але інші препарати з відмінним хімічним складом можуть мати ідентичні показання і бути ефективними. Найпопулярніші російські препарати — це препарати симптоматичної дії. Адже серед них більша частина — препарати від грипу, а ефективними від грипу є тільки з активною речовиною Ozeltamivir (Таміфлю), які затверджено в міжнародних протоколах”, — сказала У.Супрун.
Крім того, повідомляється, що РФ втратить до 30 млн дол. через цю заборону.
Станом на 3 травня 2017 року в Україні зареєстровано 12877 лікарських засобів.
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