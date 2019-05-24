В Минздраве анонсировали новые должности врачей

"Минздрав Украины вводит новые должности "врача физической и медицинской реабилитации", "физического терапевта", "эрготерапевта", "ассистента физического терапевта" и "ассистента эрготерапевта". Соответствующие изменения в приказ от 28 октября 2002 года № 385 "Об утверждении перечней заведений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей, должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием, должностей специалистов в области здравоохранения и должностей специалистов в области здравоохранения в учреждениях здравоохранения" зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины", - говорится в сообщении.

Ожидается, что работа новых специалистов будет направлена прежде всего не на само заболевание или травму пациента, а на работу по устранению ограничения деятельности вследствие этого заболевания или травмы. Они с помощью комплекса физических упражнений и других доказательных методов обеспечат активную физическую реабилитацию для улучшения деятельности опорно-двигательного аппарата и организма в целом, равновесия, координации, увеличение силы, выносливости мышц и совершенствования ловкости движений, восстановление или компенсации нарушенных или отсутствующих функций.

Как сообщается, в прошлом останутся методы реабилитации, которые не имеют доказанной эффективности, электроды и ток по телу пациента, парафинотерапия, компрессы или ванны с глиной.

Как сообщал УНН, врачам соцучреждений увеличили надбавки.