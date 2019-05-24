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У МОЗ анонсували нові посади лікарів

У МОЗ анонсували нові посади лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. В Україні з’являться лікарі фізичної і медичної реабілітації, фізичні та ерготерапевти. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.

"МОЗ України вводить нові посади “лікаря фізичної і медичної реабілітації”, “фізичного терапевта”, “ерготерапевта”, “асистента фізичного терапевта” та “асистента ерготерапевта”. Відповідні зміни до наказу від 28 жовтня 2002 року № 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я та посад фахівців у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я" зареєстровано в Міністерстві юстиції України", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що робота нових фахівців буде спрямована передусім не на саме захворювання чи травму пацієнта, а на роботу з усунення обмеження діяльності внаслідок цього захворювання чи травми. Вони за допомогою комплексу фізичних вправ та інших доказових методів забезпечать активну фізичну реабілітацію задля поліпшення діяльності опорно-рухового апарату та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили, витривалості м'язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсації порушених чи відсутніх функцій.

Як повідомляється, у минулому залишаться методи реабілітації, що не мають доведеної ефективності, електроди та струм по тілу пацієнта, парафінотерапія, компреси чи ванни з глиною.

Як повідомляв УНН, лікарям соцустанов збільшили надбавки.

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