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В Москве заявили, что "Украина спекулирует на теме Донбасса для нанесения ущерба России"

Киев • УНН

 • 17827 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Якобы “спекуляции” Президента Украины Владимира Зеленского вокруг минских соглашений свидетельствуют о якобы “желании Киева нанести экономический ущерб России, а не урегулировать конфликт на Донбассе”. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пишет УНН.

В Москве заявили, что "Украина спекулирует на теме Донбасса для нанесения ущерба России"

“В Киеве не перестают заявлять о якобы (имеющей место) недееспособности комплекса мер, необходимости его пересмотра... Откровеннее всех оказался президент Владимир Зеленский, заявивший о том, что минские соглашения нужны Украине лишь для сохранения антироссийских санкций. Получается, что для Киева первостепенное значение имеет не лицемерно декларируемое установление мира и стабильности в стране, а грубая спекуляция на проблеме неурегулированности конфликта, ее использование в целях нанесения экономического ущерба России, привлечения западной помощи для спасения разваливающейся экономики Украины”, — сказала Захарова.

В связи с этим в Москве заявили, что призывают Киев “прекратить заниматься демагогией” и на деле приступить к реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений во всей их полноте и последовательности. “К сожалению, Украина вместо того, чтобы предпринимать практические шаги по выполнению взятых на себя обязательств по минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать, создавая видимость активной деятельности по продвижению урегулирования на Донбассе”, — указывается в комментарии.

Ранее Лавров во время встречи с главой МИД Турции заявил, что Москву беспокоят “воинственные заявления Украины”.

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