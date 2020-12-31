В Москве заявили, что "Украина спекулирует на теме Донбасса для нанесения ущерба России"

“В Киеве не перестают заявлять о якобы (имеющей место) недееспособности комплекса мер, необходимости его пересмотра... Откровеннее всех оказался президент Владимир Зеленский, заявивший о том, что минские соглашения нужны Украине лишь для сохранения антироссийских санкций. Получается, что для Киева первостепенное значение имеет не лицемерно декларируемое установление мира и стабильности в стране, а грубая спекуляция на проблеме неурегулированности конфликта, ее использование в целях нанесения экономического ущерба России, привлечения западной помощи для спасения разваливающейся экономики Украины”, — сказала Захарова.

В связи с этим в Москве заявили, что призывают Киев “прекратить заниматься демагогией” и на деле приступить к реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений во всей их полноте и последовательности. “К сожалению, Украина вместо того, чтобы предпринимать практические шаги по выполнению взятых на себя обязательств по минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать, создавая видимость активной деятельности по продвижению урегулирования на Донбассе”, — указывается в комментарии.

Ранее Лавров во время встречи с главой МИД Турции заявил, что Москву беспокоят “воинственные заявления Украины”.