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У Москві заявили, що "Україна спекулює на темі Донбасу для нанесення збитку Росії"

Київ • УНН

 • 17827 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Нібито “спекуляції” Президента України Володимира Зеленського навколо мінських угод свідчать про нібито “бажання Києва завдати економічної шкоди Росії, а не врегулювати конфлікт на Донбасі”. Про це йдеться в поширеному в четвер коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, пише УНН.

У Москві заявили, що "Україна спекулює на темі Донбасу для нанесення збитку Росії"

“У Києві не перестають заявляти про нібито (таким, що має місце) недієздатність комплексу заходів, необхідність його перегляду... Відвертіше всіх виявився президент Володимир Зеленський, який заявив про те, що мінські угоди потрібні Україні лише для збереження антиросійських санкцій. Виходить, що для Києва першорядне значення має не лицемірно деклароване встановлення миру і стабільності в країні, а груба спекуляція на проблемі неврегульованості конфлікту, її використання в цілях нанесення економічних збитків Росії, залучення західної допомоги для порятунку економіки України, що розвалюється”, — сказала Захарова.

У зв’язку з цим в Москві заявили, що закликають Київ “припинити займатися демагогією” і на ділі приступити до реалізації комплексу заходів щодо виконання мінських угод у всій їхній повноті і послідовності. “На жаль, Україна замість того, щоб робити практичні кроки щодо виконання взятих на себе зобов’язань по мінським угодами, всіляко прагне їх ігнорувати, створюючи видимість активної діяльності з просування врегулювання на Донбасі”, — вказується в коментарі.

Раніше Лавров під час зустрічі з главою МЗС Туреччини заявив, що Москву турбують “войовничі заяви України”.

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