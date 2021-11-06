В Москве заявили, что Россия и Беларусь работают над единой символикой Союзного государства

Детали

“Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем... Мы видим объединяющий символ, который необходим”, — сказал он.

Мезенцев предположил, что появление такой объединяющей символики возможно через некоторое время. “Может,... многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ”, — отметил он.

Вопрос о единой валюте РФ и Беларуси

“Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет”, — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, относительно пункта гармонизации валютного законодательства соглашения об интеграции между РФ и Беларусью.

Мезенцев отметил, что и российский, и белорусский рубль при этом сохраняют свою устойчивость даже в условиях коронавирусной инфекции. Однако выход на единую валютную систему позволит Союзному государству обеспечить совместный контроль в сфере финансового регулирования, а также не допускать отмывания незаконно заработанных и добытых средств, “Отдельная карта посвящена использованию национальных платежных систем. И это, конечно, осовременивание для финансовой сферы России и Беларуси в совместных практиках”, — добавил он.

Госсекретарь также уточнил, что углубление интеграции между Россией и Беларусью заключается в выходе на единую промышленную политику.

Справка

8 декабря 1999 года главы России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства (документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран; является бессрочным). При этом Российская Федерация и Республика Беларусь сохраняют свои суверенитет, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию и государственную символику, а также членство в международных организациях.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг на заседании Высшего Госсовета утвердили 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска.