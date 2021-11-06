У Москві заявили, що Росія та Білорусь працюють над єдиною символікою Союзної держави
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В даний час ведуться роботи над створенням єдиної символіки Союзної держави Росії і Білорусі. Про це в суботу повідомив держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев в інтерв’ю федеральному телеканалу “Росія-1”, пише УНН.
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“Що стосується символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо об’єднуючий символ, який необхідний”, — сказав він.
Мезенцев припустив, що поява такої об’єднуючої символіки можлива через деякий час. “Може,... багато спільних документів буде супроводжувати якщо не герб, то союзний символ”, — зазначив він.
Питання про єдину валюту РФ і Білорусі
“Дійсно, в союзному договорі позначений вихід на єдину валюту. Але сьогодні про це розмови немає”, — сказав він, відповідаючи на запитання ведучого, щодо пункту гармонізації валютного законодавства Угоди про інтеграцію між РФ і Білоруссю.
Мезенцев зазначив, що і російський, і білоруський рубль при цьому зберігають свою стійкість навіть в умовах коронавірусної інфекції. Однак вихід на єдину валютну систему дозволить Союзній державі забезпечити спільний контроль у сфері фінансового регулювання, а також не допускати відмивання незаконно зароблених і видобутих коштів, “окрема карта присвячена використанню національних платіжних систем. І це, звичайно, осучаснення для фінансової сфери Росії і Білорусі в спільних практиках”, — додав він.
Держсекретар також уточнив, що поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю полягає у виході на єдину промислову політику.
Довідка
8 Грудня 1999 року глави Росії і Білорусі Борис Єльцин і Олександр Лукашенко підписали договір про створення Союзної держави (документ набув чинності 26 січня 2000 року після ратифікації парламентами двох країн; є безстроковим). При цьому Російська Федерація і Республіка Білорусь зберігають свої суверенітет, територіальну цілісність, державний устрій, конституцію і державну символіку, а також членство в міжнародних організаціях.
Президент Росії Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко у четвер на засіданні Вищої Держради затвердили 28 союзних програм, які визначають подальшу інтеграцію Москви і Мінська.