В москве вспыхнула котельная ТЭЦ: горели сразу три котла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В российской столице произошел пожар в котельной ТЭЦ-16. Как сообщают российские Telegram-каналы, загорелись сразу три котла, работники эвакуировались, передает УНН.
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"Обрушилось перекрытие в котельной ТЭЦ-16 в москве... происходит факельное горение в трех котлах на площади 20 квадратных метров... все сотрудники успели эвакуироваться", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
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Известно, что возгорание на ТЭЦ-16 ликвидировано, никто не пострадал.