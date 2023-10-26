У москві спалахнула котельня ТЕЦ: горіли одразу три котли
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У російській столиці сталась пожежа у котельні ТЕЦ-16. Як повідомляють російські Telegram-канали, загорілись одразу три котли, працівники евакуювались, передає УНН.
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"Обрушилося перекриття у котельні ТЕЦ-16 у москві... відбувається факельне горіння у трьох казанах на площі 20 квадратних метрів... усі співробітники встигли евакуюватись", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Mash.
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Наразі відомо, що займання на ТЕЦ-16 ліквідовано, ніхто не постраждав.