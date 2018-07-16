В Москве прогремел мощный взрыв

"На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сдетонировали несколько баллонов в автосервисе на Авиационной улице. Уже четверо раненых, однако, количество может вырасти", - сказано в сообщении.



Напомним, правоохранители установили, что причиной взрыва на базе отдыха в Лиманском районе (Донецкая область), в результате которой пострадали два человека, стала самодельная граната, которую во время конфликта бросил местный житель.



15 июля, ночью в Лиманский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Щурово произошел взрыв и есть пострадавшие.



Как сообщал УНН, по меньшей мере 7 человек погибли и еще 15 человек получили ранения из-за совершенного боевиком-смертником взрыва в афганской столице Кабуле.