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У Москві пролунав потужний вибух

У Москві пролунав потужний вибух

Київ • УНН

 • 20035 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. На північному заході Москви пролунав потужний вибух. Є інформація про 4-х поранених. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mash.

"На північному заході Москви прогримів потужний вибух. За попередніми даними, здетонували кілька балонів в автосервісі на Авіаційній вулиці. Уже четверо поранених, проте, кількість може зрости", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що причиною вибуху на базі відпочинку в Лиманському районі (Донецька область), в результаті якої постраждали двоє людей, стала саморобна граната, яку під час конфлікту кинув місцевий житель.

15 липня, вночі в Лиманський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку в селищі Щурово стався вибух і є постраждалі.

Як повідомляв УНН, щонайменше 7 людей загинули і ще 15 осіб отримали поранення через скоєного бойовиком-смертником вибуху в афганській столиці Кабулі.

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