У Москві пролунав потужний вибух

"На північному заході Москви прогримів потужний вибух. За попередніми даними, здетонували кілька балонів в автосервісі на Авіаційній вулиці. Уже четверо поранених, проте, кількість може зрости", - сказано в повідомленні.



Нагадаємо, правоохоронці встановили, що причиною вибуху на базі відпочинку в Лиманському районі (Донецька область), в результаті якої постраждали двоє людей, стала саморобна граната, яку під час конфлікту кинув місцевий житель.



15 липня, вночі в Лиманський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку в селищі Щурово стався вибух і є постраждалі.



Як повідомляв УНН, щонайменше 7 людей загинули і ще 15 осіб отримали поранення через скоєного бойовиком-смертником вибуху в афганській столиці Кабулі.