В Москве проходит митинг за свободный интернет, 15 активистов задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Москве проходит митинг "против изоляции российского интернета". Еще до начала митинга полиция задержала 15 активистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Медиазону".
Сообщается, что сотрудники полиции задержали 15 активистов, среди которых члены Либертарианской партии России и движения "Весна". Задержанных активистов с синими шариками отвели в автозак.
По словам члена Либертарианской партии, полицейские говорили, что шарики – это "беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рожай мясо: в РФ женщины принесли в военкомат "нерожденных детей"
Также сообщается, что ранее сотрудники полиции отобрали у организаторов митинга баннеры с лозунгами и задник для сцены.
По предварительным данным, в митинге участвуют 9,2 тысячи человек. На акции присутствуют политики, общественные деятели и активисты.
Как сообщает издание, сегодня, 10 марта, в трех городах РФ – Москве, Воронеже и Хабаровске – пройдут согласованные митинги "против изоляции российского интернета".
Напомним, в сербском Белграде продолжаются антиправительственные митинги, около 10 тысяч сербов вышли на демонстрацию.