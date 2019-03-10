У Москві проходить мітинг за вільний інтернет, 15 активістів затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Москві проходить мітинг "проти ізоляції російського інтернету". Ще до початку мітингу поліція затримала 15 активістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Медіазону".
Повідомляється, що співробітники поліції затримали 15 активістів, серед яких члени Лібертаріанської партії Росії і руху "Весна". Затриманих активістів з синіми кульками відвели в автозак.
За словами члена Лібертаріанської партії, поліцейські говорили, що кульки - це "безпілотний літаючий засіб і на них потрібна ліцензія".
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Також повідомляється, що раніше співробітники поліції відібрали в організаторів мітингу банери з гаслами і задник для сцени.
За попередніми даними, в мітингу беруть участь 9,2 тисячі осіб. На акції присутні політики, громадські діячі та активісти.
Як повідомляє видання, сьогодні, 10 березня, в трьох містах РФ - Москві, Воронежі та Хабаровську - пройдуть узгоджені мітинги "проти ізоляції російського інтернету".
Нагадаємо, в сербському Белграді тривають антиурядові мітинги, близько 10 тисяч сербів вийшли на демонстрацію.