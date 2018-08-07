В Москве избили звезду фильма "Такси"

Как сообщило издание, 5 августа актер со своим братом Ларби Насери отдыхали в баре на Тверской улице в Москве. Позже между ними и неизвестными людьми произошел конфликт, в результате чего Сами Насери получил удар рукой по лицу. После драки актер обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского за помощью.

В свою очередь в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что в этот же день Насери обращался к ним за помощью.

Издание добавило, что по предварительной информации полицейские задержали трех подозреваемых в избиении французского актера Сами Насери.

Напомним, французский актер, исполнивший главную роль в фильме "Такси" Сами Насери посетил оккупированный Российской Федерацией Крым.