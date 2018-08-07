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У Москві побили зірку фільму “Таксі”

У Москві побили зірку фільму “Таксі”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В одному з барів у центрі Москви побили французького актора Самі Насері, відомого за фільмом “Таксі”. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Як повідомило видання, 5 серпня актор зі своїм братом Ларбі Насері відпочивали в барі на Тверській вулиці в Москві. Пізніше між ними і невідомими людьми стався конфлікт, в результаті чого Самі Насері отримав удар рукою по обличчю. Після бійки актор звернувся в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського за допомогою.

У свою чергу в довідковій НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського повідомили, що в цей же день Насері звертався до них за допомогою.

Видання додало, що за попередньою інформацією поліцейські затримали трьох підозрюваних у побитті французького актора Самі Насері.

Нагадаємо, французький актор, який виконав головну роль у фільмі “Таксі” Самі Насері відвідав окупований Російською Федерацією Крим.

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