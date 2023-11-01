В москве возле военкомата обнаружили предмет, напоминающий взрывное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Рядом с военкоматом в Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом пишут россСМИ и череда Telegram-каналов, передаёт УНН.
Детали
По информации тамошних СМИ, предмет, похожий на самодельное взрывное устройство обнаружили рядом с военным комиссариатом на улице Дмитрия Ульянова Академического района российской столицы.
Территорию вокруг военкомата оцепили. На место происшествия выехали полицейские и спасатели. В настоящий момент сапёры выясняют что это за предмет.
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Напомним
Ранее россСМИ писали, что предмет, похожий на самодельную взрывчатку обнаружили рядом с Международным шоссе, недалеко от аэропорта Шереметьево.