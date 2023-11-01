У москві біля військкомату виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поруч із військкоматом у Москві виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Про це пишуть росЗМІ та низка Telegram-каналів, передає УНН.
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За інформацією тамтешніх ЗМІ, предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій виявили поруч із військовим комісаріатом на вулиці Дмитра Ульянова Академічного району російської столиці.
Територію навколо військкомату оточили. На місце події виїхали поліцейські та рятувальники. На даний момент сапери з'ясовують що це за предмет.
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Нагадаємо
Раніше росЗМІ писали, що предмет, схожий на саморобну вибухівку, виявили поруч із Міжнародним шосе, недалеко від аеропорту Шереметьєво.