В московском колледже нашли тела преподавателя и ученика

По словам представителя правоохранительных органов, в московском политехническом колледже №42 в одном из кабинетов обнаружили два тела с множественными колото-резаными ранениями шеи. Установлены личности погибших, ими оказались преподаватель и ученик колледжа.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство двух и более лиц", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Как сообщал УНН, на территории частного медицинского колледжа в городе Первомайск во время учебного процесса от взрыва получили ожоги трое учеников.