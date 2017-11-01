У московському коледжі знайшли тіла викладача та учня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У московському політехнічному коледжі в одному з кабінетів закладу виявили тіла викладача та учня, передає УНН посилаючись на РІА Новини.
За словами представника правоохоронних органів, у московському політехнічному коледжі №42 в одному з кабінетів виявили два тіла з множинними колото-різаними пораненнями шиї. Встановлено особи загиблих, ними виявились викладач та учень коледжу.
"Порушено кримінальну справу за ознаками злочину ... вбивство двох і більше осіб", - повідомили у поліції.
На місці події працюють слідчі і криміналісти, встановлюються особи причетні до злочину.
Як повідомляв УНН, на території приватного медичного коледжу у місті Первомайськ під час навчального процесу від вибуху отримали опіки троє учнів.