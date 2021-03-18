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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46671 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65041 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108332 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144012 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195232 просмотра

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В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией

В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией

Киев  •  УНН

 • 11650 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Средньоуральском монастыре в Российской Федерации, задержаны 20 монахинь из-за проблем с регистрацией. Об этом сообщает Telegram канал Mash, пишет УНН.

Цитата

“Около 9:30 на территорию заехали два автобуса с полицейскими и сотрудниками УФМС. Они начали проверять документы — как в рабочих, так и у монахинь. В результате проблемы с регистрацией нашли в 20 матушек и пяти мужчин из Узбекистана, которые помогали по хозяйству. Всех погрузили в автобусы и увезли в полицейский участок”, — говорится в сообщении.

Напомним

Александр Габышев (Шаман), который несколько раз объявлял поход на Москву, и хотел “выгнать” Путина, в очередной раз, следственный комитет в Якутске, нарушил уголовное дело по статье о насилии против представителя власти.

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