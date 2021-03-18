В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией

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“Около 9:30 на территорию заехали два автобуса с полицейскими и сотрудниками УФМС. Они начали проверять документы — как в рабочих, так и у монахинь. В результате проблемы с регистрацией нашли в 20 матушек и пяти мужчин из Узбекистана, которые помогали по хозяйству. Всех погрузили в автобусы и увезли в полицейский участок”, — говорится в сообщении.

Напомним

Александр Габышев (Шаман), который несколько раз объявлял поход на Москву, и хотел “выгнать” Путина, в очередной раз, следственный комитет в Якутске, нарушил уголовное дело по статье о насилии против представителя власти.