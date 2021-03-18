У монастирі Росії затримали 20 черниць з Узбекистану через проблеми з реєстрацією

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“Близько 9:30 на територію заїхали два автобуса з поліцейськими і співробітниками УФМС. Вони почали перевіряти документи — як у робочих, так і у черниць. В результаті проблеми з реєстрацією знайшли у 20 матінок і п’яти чоловіків з Узбекистану, які допомагали по господарству. Всіх повантажили в автобуси і відвезли в поліцейську дільницю”, — йдеться в повідомленні.

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Олександр Габишев (Шаман), який кілька разів оголошував похід на Москву, та хотів “вигнати” Путіна, в черговий раз, слідчий комітет в Якутську, порушив кримінальну справу за статтею про насильство проти представника влади.