У монастирі Росії затримали 20 черниць з Узбекистану через проблеми з реєстрацією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Средньоуральскому монастирі в Російській Федерації, затримано 20 черниць через проблеми з реєстрацією. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, пише УНН.
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“Близько 9:30 на територію заїхали два автобуса з поліцейськими і співробітниками УФМС. Вони почали перевіряти документи — як у робочих, так і у черниць. В результаті проблеми з реєстрацією знайшли у 20 матінок і п’яти чоловіків з Узбекистану, які допомагали по господарству. Всіх повантажили в автобуси і відвезли в поліцейську дільницю”, — йдеться в повідомленні.
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