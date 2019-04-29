В молочной кухне Харькова питание получают около 12 тысяч детей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В городе Харькове сегодня функционирует одна молочная кухня, где детское питание получают около 12 тысяч детей. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковского городского совета.
"На сегодняшний день в городе Харькове функционирует КП "Городская фабрика-кухня детского питания", в котором 11952 ребенка получают детское питание", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Киевской городской госадминистрации сообщили, что в столице нет коммунальных молочных кухонь и коммунальных предприятий, которые занимались бы производством этих продуктов.
Кроме того, молочные кухни не работают во Львове и Днепре, о чем сообщили в городских советах.
В Одесском горсовете отметили, что с учетом современных требований к организации детского питания работа молочных кухонь и выдача готового детского питания для детей раннего возраста не является оптимальным путем питания детей с позиций необходимости соблюдения санитарно-гигиенических нормативов.
В то же время, городские власти Одессы в рамках муниципальной целевой программы "Здоровье" выделяет средства из местного бюджета на обеспечение детским питанием детей от рождения и возрастом до двух лет, проживающих в многодетных и социально уязвимых семьях.
Напомним, в Хмельницком в молочной кухни 28 детей подхватили кишечную инфекцию.