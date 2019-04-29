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В молочной кухне Харькова питание получают около 12 тысяч детей

В молочной кухне Харькова питание получают около 12 тысяч детей

Киев  •  УНН

 • 18373 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В городе Харькове сегодня функционирует одна молочная кухня, где детское питание получают около 12 тысяч детей. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковского городского совета.

"На сегодняшний день в городе Харькове функционирует КП "Городская фабрика-кухня детского питания", в котором 11952 ребенка получают детское питание", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Киевской городской госадминистрации сообщили, что в столице нет коммунальных молочных кухонь и коммунальных предприятий, которые занимались бы производством этих продуктов.

Кроме того, молочные кухни не работают во Львове и Днепре, о чем сообщили в городских советах.

В Одесском горсовете отметили, что с учетом современных требований к организации детского питания работа молочных кухонь и выдача готового детского питания для детей раннего возраста не является оптимальным путем питания детей с позиций необходимости соблюдения санитарно-гигиенических нормативов.

В то же время, городские власти Одессы в рамках муниципальной целевой программы "Здоровье" выделяет средства из местного бюджета на обеспечение детским питанием детей от рождения и возрастом до двух лет, проживающих в многодетных и социально уязвимых семьях.

Напомним, в Хмельницком в молочной кухни 28 детей подхватили кишечную инфекцию.

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