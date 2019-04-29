У молочній кухні Харкова харчування отримують близько 12 тисяч дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У місті Харкові сьогодні функціонує одна молочна кухня, де дитяче харчування отримують близько 12 тисяч дітей. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті охорони здоров’я Харківської міської ради.
"На сьогоднішній день у місті Харкові функціонує КП "Міська фабрика-кухня дитячого харчування", у якому 11952 дитини отримують дитяче харчування", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у Київській міській держадміністрації повідомили, що у столиці немає комунальних молочних кухонь та комунальних підприємств, які займалися б виробництвом цих продуктів.
Крім того, молочні кухні не працюють у Львові та Дніпрі, про що повідомили у міських радах.
В Одеській міськраді зазначили, що з урахуванням сучасних вимог до організації дитячого харчування робота молочних кухонь та видача готового дитячого харчування для дітей раннього віку не є оптимальним шляхом харчування дітей з позицій необхідності дотримання санітарно-гігієнічних нормативів.
Водночас, міська влада Одеси в рамках муніципальної цільової програми "Здоров'я" виділяє кошти з місцевого бюджету на забезпечення дитячим харчуванням дітей від народження та віком до двох років, що мешкають в багатодітних та соціально уразливих родинах.
Нагадаємо, у Хмельницькому у молочній кухні 28 дітей підхопили кишкову інфекцію.