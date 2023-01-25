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В Молдове решили не закрывать воздушное пространство после падения обломков ракет

Киев • УНН

 • 966448 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый не видит необходимости закрывать воздушное пространство страны после инцидентов с падением ракет у границы с Украиной, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

В Молдове решили не закрывать воздушное пространство после падения обломков ракет

Цитата

«На сегодняшний день такой вопрос не стоит. Закрытие воздушного пространства нарушило бы авиасообщение, от которого зависят граждане Молдовы. Кроме того, большая часть гуманитарной помощи для беженцев тоже поступает по воздуху», - сказал Носатый в интервью RliveTV.

Он также отметил, что молдавская система противовоздушной обороны интегрирована с румынской и украинской, хотя и не может выявлять и сбивать современные ракеты.

Дополнение

14 января пограничники Молдавии обнаружили обломки ракеты у населенного пункта Ларга, расположенного на севере республики недалеко от границы с Украиной.

Также 5 декабря сообщалось, что вблизи города Бричаны в Молдове, недалеко от границы, обнаружили ракету.

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