В Молдове решили не закрывать воздушное пространство после падения обломков ракет

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«На сегодняшний день такой вопрос не стоит. Закрытие воздушного пространства нарушило бы авиасообщение, от которого зависят граждане Молдовы. Кроме того, большая часть гуманитарной помощи для беженцев тоже поступает по воздуху», - сказал Носатый в интервью RliveTV.

Он также отметил, что молдавская система противовоздушной обороны интегрирована с румынской и украинской, хотя и не может выявлять и сбивать современные ракеты.

Дополнение

14 января пограничники Молдавии обнаружили обломки ракеты у населенного пункта Ларга, расположенного на севере республики недалеко от границы с Украиной.

Также 5 декабря сообщалось, что вблизи города Бричаны в Молдове, недалеко от границы, обнаружили ракету.