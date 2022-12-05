На территории Молдовы у границы обнаружили ракету - СМИ

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"Сотрудники МВД обнаружили ракету недалеко от границы, вблизи города Бричаны. Уточняется, что взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который из-за сегодняшних российских взрывов усилил внимание к границе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что район, в котором была обнаружена ракета, окружен полицией и пограничниками. На место должны приехать специализированные службы МВД и спасателей.

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Ранее сообщалось, что в столице Молдовы Кишиневе возникли проблемы с электричеством.

Воздушная тревога по всей Украине, кроме Крыма.