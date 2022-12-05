На территории Молдовы у границы обнаружили ракету - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вблизи города Бричаны в Молдове, недалеко от границы, обнаружили ракету. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Цитата
"Сотрудники МВД обнаружили ракету недалеко от границы, вблизи города Бричаны. Уточняется, что взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который из-за сегодняшних российских взрывов усилил внимание к границе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что район, в котором была обнаружена ракета, окружен полицией и пограничниками. На место должны приехать специализированные службы МВД и спасателей.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в столице Молдовы Кишиневе возникли проблемы с электричеством.
Воздушная тревога по всей Украине, кроме Крыма.