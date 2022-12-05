В Кишиневе проблемы с электричеством

Цитата

«Читатели сообщают с проблемами с электричеством в Кишиневе», - говориться в сообщении.

Воздушная тревога по всей Украине, кроме Крыма. Местные телеграм-каналы сообщают о звуках взрывов в Одесской, Винницкой, Киевской и других областях.

Дополнение

По всей Сумской области из-за массированных ракетных обстрелов экстренно аварийно отключают электроэнергию.