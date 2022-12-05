В Кишиневе проблемы с электричеством
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В столице Молдовы Кишиневе возникли проблемы с электричеством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.
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«Читатели сообщают с проблемами с электричеством в Кишиневе», - говориться в сообщении.
Воздушная тревога по всей Украине, кроме Крыма. Местные телеграм-каналы сообщают о звуках взрывов в Одесской, Винницкой, Киевской и других областях.
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По всей Сумской области из-за массированных ракетных обстрелов экстренно аварийно отключают электроэнергию.