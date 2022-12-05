У Кишиневі проблеми з електрикою

Цитата

«Читачі повідомляють із проблемами з електрикою в Кишиневі», - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога по всій Україні, крім Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів у Одеській, Вінницькій, Київській та інших областях.

Доповнення

По всій Сумській області через масований ракетний обстріл екстрено аварійно відключають електроенергію.