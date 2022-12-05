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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36919 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 72719 перегляди

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У Кишиневі проблеми з електрикою

У Кишиневі проблеми з електрикою

Київ • УНН

 • 680206 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У столиці Молдови Кишиневі виникли проблеми з електрикою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsmaker.

Цитата

«Читачі повідомляють із проблемами з електрикою в Кишиневі», - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога по всій Україні, крім Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів у Одеській, Вінницькій, Київській та інших областях.

Доповнення

По всій Сумській області через масований ракетний обстріл екстрено аварійно відключають електроенергію.

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