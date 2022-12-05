У Кишиневі проблеми з електрикою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У столиці Молдови Кишиневі виникли проблеми з електрикою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsmaker.
Цитата
«Читачі повідомляють із проблемами з електрикою в Кишиневі», - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога по всій Україні, крім Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів у Одеській, Вінницькій, Київській та інших областях.
Доповнення
По всій Сумській області через масований ракетний обстріл екстрено аварійно відключають електроенергію.